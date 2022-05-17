نجوم الفن يهنئون عادل إمام بيوم ميلاده

الوكيل الإخباري-هنأ نجوم الفن ، الفنان المصري عادل امام بمناسبة يوم ميلاده ال 82.

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نشر الفنان كريم عبدالعزيز صورة للفنان عادل امام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”. وكتب :" عيد ميلاد سعيد الزعيم النجم عادل إمام أيقونه الفن المصري والعربي آطال الله في عمره وأمده بالصحه والعافية (كل سنه وأنت طيب يا أستاذ )

ووجهت الفنانة يسرا التهنئة للزعيم عادل إمام بعيد ميلاده قائلة: "قيمتك كبيرة أوى في قلوبنا وتاريخنا وفننا، انا نجحت بسبب وجودك فأشكرك انك علمتنى كتير وانك اديتنى من خبرتك كتير وربنا يخليك لينا ويسعدك زى ما بتسعدنا دايما" في تصريحات خاصة لموقع " اليوم السابع "



