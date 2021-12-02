نقابة الموسيقيين تقرر إحالة عمر كمال الى التحقيق

الوكيل الإخباري - قرر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إحالة مطرب المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق في نقابة المهن الموسيقية، وذلك على خلفية إحيائه حفلاً غنائياً في "موسم الرياض" المقام حالياً في المملكة العربية السعودية، وتغييره في كلمات مهرجان "بنت الجيران" من "أشرب خمور وحشيش" التي غنّاها في مصر إلى "أشرب تمور وحليب" التي غنّاها في السعودية، معللاً سبب التغيير بوقوفه على أرض طاهرة.

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وأضاف هاني شاكر أن عمر كمال، وفي آخر حفلاته في المملكة العربية السعودية، حين سئل عن سبب استبدال كلمتَي "خمور وحشيش" بـ"تمور وحليب" في أغنيته الشهيرة، قال "أنا واقف على أرض طاهرة"، علماً أن هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لإساءتها الى القيم والأخلاق .



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