نيكول سابا تتعرض لحادث خلال التصوير - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لحادث خلال تصوير فيلمها الجديد "مفتاح الحب"، وذلك بعد وقوعها في بركة مياه في موقع التصوير، وطمأنت الجمهور على حالتها في منشور على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي التفاصيل نشرت فيديو خلال احتفالها مع فريق العمل بعودتها الى التصوير بالسلامة وكتبت :" الحمدلله قطوع ومرق على خير، امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه نحنا وعم نصوّر، وكان موقف مخيف بس قطع على خير، والحمدلله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن.. الله يبعد عنكن كل مكروه".

المصدر - الفن