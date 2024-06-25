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الثلاثاء، 25-06-2024 02:25 م

هجوم قرش يودي بحياة ممثل أمريكي

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الوكيل الإخباري- قال مسؤولون إن راكب الأمواج المحترف والمنقذ والممثل تامايو بيري (49 عاماً) لاقى حتفه في هجوم لسمكة قرش خلال ممارسته رياضة ركوب الأمواج قرب الشريط الساحلي نورث شور في جزيرة أواهو بهاواي يوم الأحد.

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وكان تامايو شخصية بارزة في عالم ركوب الأمواج وعمل منقذاً في أواهو، التي تضم بعض أشهر مواقع ركوب الأمواج في العالم، مثل خط أنابيب بانزاي الشهير وخليج وايميا.

 

أصبح معروفاً على نطاق أوسع بعد ظهوره في أعمال شهيرة مثل فيلم "بلو كراش" عن ركوب الأمواج عام 2002 و"بيراتس أوف ذا كاريبيان: أون سترينجر تايدز" (قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة) عام 2011 والمسلسل التلفزيوني "هاواي فايف-أو" عام 2011.


وقال شاين إنرايت المتحدث باسم إدارة خدمات الطوارئ في هونولولو للصحفيين يوم الأحد، إنه جرى استدعاء خدمات الطوارئ لإنقاذ بيري الذي تعرض لعضة سمكة قرش، وبالفعل أخرجته خدمات سلامة المحيطات من البحر بدراجة مائية، وأضاف أن فرق الإسعاف والطوارئ أعلنوا وفاته على الشاطئ.


وقال كيرت لاجر القائم بأعمال رئيس خدمات الطوارئ: "كان واحداً منا... كان تامايو بيري منقذاً في نورث شور... واتسمت شخصيته بالتأثير في نفوس الآخرين... بقدر ما أحبه الناس، أحب الجميع أكثر". ولم يخض المسؤولون في تفاصيل حول واقعة هجوم القرش عليه.


ووفقاً لقاعدة بيانات ملف هجمات أسماك القرش عالمياً، فإن هذه الهجمات والوفيات الناجمة عنها نادرة للغاية، إذ وقع 42 هجوماً مفاجئاً من أسماك القرش في أواهو منذ عام 1828، وهي الجزيرة التي تحتل المرتبة الثانية في جزر هاواي بعد جزيرة ماوي من حيث عدد حوادث هجمات القرش.

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