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الثلاثاء، 12-10-2021 10:46 ص

هكذا احتفل اولاد عمرو دياب بعيد ميلاده الـ60 - صور

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الوكيل الإخباري - إحتفل أولاد الفنان المصري عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ60، بصور نشروها له في صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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فنشرت كنزي دياب صورا من طفولتها برفقته وعلقت: "أحبك وعيد ميلاد سعيد أبي".

 

أما عبد الله دياب فنشر صورة تجمعه بشقيقته ووالده وكتب معلّقاً: "عيد ميلاد سعيد بابا.. أحبك"، كما عايدت جنى دياب والدها بصورة وكتبت: "عيد ميلاد سعيد بابا.. موهوب جدا".

 

وبالنسبة لـ نور دياب، إبنته الكبرى، فنشرت صورة يظهر فيها عمرو وهو يحملها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد".

 

يشار إلى أن عمرو دياب، يطلق ألبومه الجديد "عيشني" أغنية تلو الأخرى، بالتزامن مع عيد ميلاده الذي صادف في 11 تشرين الأول/أكتوبر، فقد طرح 3 أعمال غنائية وهي "حلو التغيير"، "رايقة" و"إنت الحظ".

 






 

المصدر - الفن 

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