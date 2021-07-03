السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط في 2020

استراتيجية وطنية لقطاع التعدين والثروات المعدنية قريباً

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

لجنة وزارية ستقدم تقريراً مفصلاً للخصاونة عن حال القطاعات كافة ومعالجة مشاكلها

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة الإصلاح 'لم تبحث' أعداد المقاعد أو توزيعها في قانون الانتخاب

متلقي الجرعتين المغايرتين يرفض فحص النخاع الشوكي وجميع فحوصه الأخرى سليمة

النجار: نتعامل مع التزويد المائي للصيف بمسؤولية ولاداعي للقلق

المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

الأمن ينفي رفع قيمة مخالفات السير

السبت، 03-07-2021 12:06 م

وائل شرف يكشف سر لفة شال عكيد باب الحارة- فيديو

wael-sharf12-4-2018


الوكيل الإخباري - أطل النجم وائل شرف على جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي شارحأً كيفية وضع "لفة العكادة" التي خطفت الأضواء في المسلسل الجماهيري "باب الحارة".

وأوضح الفنان السوري أنّ الفنان الراحل وفيق الزعيم الذي جسّد دور "ابو حاتم" في العمل الشامي، كان وراء فكرة لفها بطريقة مختلفة من خلال وضع عقدة في ذيلها.
وأشار شرف في حديثه إلى استخدامها الاكسسوارات كأدوات درامية في شخصية "معتز"، كالخواتم التي كان يبدلها مع كل جزء من المواسم السبعة التي شارك فيها.

ولفت إلى التطور في الشخصية من جزء إلى آخر، وحرصه على دقة التفاصيل في هذا الإطار، كتغير طريقة سير "العكيد" مع تقدمه في السن، لتتحول من هوجاء كثيرة الحركة إلى "راكزة" بسبب نضجه. 

اضافة اعلان


يُذكر أن وائل شرف يعيش حالياً في بريطانيا، وآخر الأعمال الفنية التي قدمها كان "ورد أسود" الذي عرض خلال شهر رمضان، إلا أنه يستغل قدراته التمثيلية والإخراجية في عالم السوشيال ميديا ليبقى قريباً من جمهوره، وهو ما نال إعجاب محبيه وتفاعلوا معه بكثافة.

 

 

المصدر - لها 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
sl-tdf-n-shyryn

أصالة نصري تدعم شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة

60ba3ce642360419c8236a5d

محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم في دبي! - فيديو

355411Image1-1180x677_d

أول مداخلة لها.. الفنانة شيرين تبكي على الهواء - فيديو

124103Image1-1180x677_d

الفنانة مايان السيد تستمتع بالصيف في زنجبار - فيديو

image

المحكمة تصدر قراراً بسجن زوج هالة صدقي

Exhaustion-1-350x178

محمد المجذوب يحتفل بزفافه بحضور زملائه الفنانين (فيديو)