وائل شرف يكشف سر لفة شال عكيد باب الحارة- فيديو

الوكيل الإخباري - أطل النجم وائل شرف على جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي شارحأً كيفية وضع "لفة العكادة" التي خطفت الأضواء في المسلسل الجماهيري "باب الحارة".



وأوضح الفنان السوري أنّ الفنان الراحل وفيق الزعيم الذي جسّد دور "ابو حاتم" في العمل الشامي، كان وراء فكرة لفها بطريقة مختلفة من خلال وضع عقدة في ذيلها.

وأشار شرف في حديثه إلى استخدامها الاكسسوارات كأدوات درامية في شخصية "معتز"، كالخواتم التي كان يبدلها مع كل جزء من المواسم السبعة التي شارك فيها.



ولفت إلى التطور في الشخصية من جزء إلى آخر، وحرصه على دقة التفاصيل في هذا الإطار، كتغير طريقة سير "العكيد" مع تقدمه في السن، لتتحول من هوجاء كثيرة الحركة إلى "راكزة" بسبب نضجه.

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يُذكر أن وائل شرف يعيش حالياً في بريطانيا، وآخر الأعمال الفنية التي قدمها كان "ورد أسود" الذي عرض خلال شهر رمضان، إلا أنه يستغل قدراته التمثيلية والإخراجية في عالم السوشيال ميديا ليبقى قريباً من جمهوره، وهو ما نال إعجاب محبيه وتفاعلوا معه بكثافة.

المصدر - لها