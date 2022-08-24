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الأربعاء، 24-08-2022 01:22 م

والد حسام حبيب يثير الجدل بمنشور جديد

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الوكيل الإخباري-كتب والد  الفنان حسام حبيب  في صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي منشور اثار الجدل حول انه يقصد الفنانة شيرين عبد الوهاب في كلامه .

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وقال حسين حبيب : "ألم يكن مهرجان القلعة تنظيم الأوبرا المصرية أولى من مهرجان قرطاج لجلب السياح إلى بلدك؟".

 


من جهة أخرى كان قد نشر حسام حبيب صورة على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي، عبر خاصية القصص القصيرة وكتب: "أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".


وسريعاً ما خمنّ الجمهور، أنه يقصد بمنشوره شيرين، خصوصاً بعد حفلها الأخير في ختام مهرجان قرطاج في تونس.

 

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