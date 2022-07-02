وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون

الوكيل الإخباري-فُجع الوسط الفني في لبنان بوفاة الممثل اللبناني بيار شمعون وذلك بعد معاناة مع مرض السكري، إذ كان قد أُدخل يوم أمس الجمعة إلى أحد المستشفيات وبعدها توفي.



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الجدير ذكره أن بيار شمعون يمتلك مسيرة حافلة بالنجاحات، إذ شارك في برنامج "بسمات وطن" مع المخرج شربل خليل، إلى جانب مشاركته أيضاً في عدد من المسلسلات نذكر منها: "حماتي وعقلاتي، موت أميرة، رصيف الغرباء، كاراميل، أمير الليل، الشحرورة، تلاميذ آخر زمن، شريعة الغاب"، وعلى صعيد الأفلام السينمائية نذكر: "كذبة بيضا، ملا علقة، كاش فلو".

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