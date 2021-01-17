وفاة فنان مصري إثر انفجار غامض لسيارته .. شاهد

الوكيل الاخباري - أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، قرارا بشأن حادث انفجار سيارة المنتج السينمائي، محمد الفولي، ووفاته على إثره إلى جانب 3 آخرين.

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وأمرت النيابة في شمال الجيزة بعرض السيارة على لجنة فنية، من أجل فحصها وإعداد تقرير بذلك، للوصول إلى السبب الرئيسي وراء الحادث، بحسب موقع "البوابة" المصري.

وانفجرت السيارة التي كان يستقلها المنتج، محمد الفولي، 27 عاما، بصحبة 3 آخرين، بعد اصطدامها بحاجز خرساني، على محور 26 يوليو، وكانت تسير بسرعة عالية، ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها.



وذكرت التحريات الأولى للنيابة العامة أن السيارة انحرفت عن طريقها نتيجة السرعة العالية، واصطدمت بالحاجز الخرساني، وانفجرت بعد حدوث تماس كهربائي امتد لخزان الوقود.



يشار إلى أن من أبرز أعمال المنتج، محمد الفولي، فيلم "شنطة حمزة"، الذي عرض في عام 2017، ومن بطولة حمادة هلال ويسرا اللوزي.







سبوتنيك

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