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الأحد، 20-12-2020 11:25 ص

وفاة نجمة انستغرام شهيرة بسبب فقدان الشهية!

فقدان-الشهية-العصبي


الوكيل الاخباري - توفيت المدونة الألمانية ونجمة انستغرام يوسي ماريا أثناء إجازتها في جزر الكناري عن عمر يناهز 24 عاما.

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ووفقا لموقع "20 دقيقة" الألماني، فإن حالة المدونة ساءت وهي على متن الطائرة وفارقت الحياة وهي نائمة بين يدي صديقتها.


وأضاف الموقع أن سبب الوفاة راجع إلى فقدان ماريا للشهية، والذي كانت تعاني منه في السنوات الأخيرة.

 

وكتبت المدونة قبل أيام قليلة من وفاتها، أنها لا تريد أن تكون من بين هؤلاء العشرة في المائة، الذين لا يستطيعون التغلب على فقدان الشهية ويموتون في النهاية بسببه.


وكتبت والدة المدونة يوسي ماريا عبر صفحتها على موقع "انستغرام" قائلة "لقد أعجبنا بك حتى النهاية، وشاهدنا صراعك مع هذا المرض الخطير، وكان علينا أن نشاهدك بلا حول ولا قوة وأنت تخسرين هذه المعركة".


المدونة لم تخف مرضها وحثت المشتركين على عدم التكتم عن مشاكلهم، ولكن دعتهم إلى ضرورة حلها.


سبوتنيك

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