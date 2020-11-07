يارا تتلقى هدية ثمينة وخاصة من ليونيل ميسي.. صورة

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" هدية خاصة تلقتها من نجم كرة القدم الأرجنتينية وفريق برشلونة الاسباني ليونيل ميسي.

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حيث انها نشرت صورة قميص ميسي مع الفريق الباسكي، وارفقت الصورة بتعليق قالت فيه : ""بالرغم من إنّي محرومة من حضور مباراياتو مع برشلونة في الملعب بسبب كورونا، هلّق صار فيي إختم سنة ال ٢٠٢٠ بأحلى وأفخم هديّة من الأسطورة ميسي".





المصدر : لها

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