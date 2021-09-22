ياسمين عبد العزيز بأحدث ظهور لـها بعد شفائها وعودتها لمصر- صور

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز توثق أحدث ظهور لها بعد شفائها وعودتها لمصر.

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وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة طبيعية من دون مكياج برفقة زوجها الممثل المصري أحمد العوضي وشخص آخر. وعلق المتابعون على الصور مؤكدين تخطي ياسمين العارض الصحي الذي كانت تعاني منه، ومهنئينها بالسلامة، من دون وجود أي دليل يؤكد صحة هذه الصور، وما إذا كانت جديدة أو قديمة.

وكانت قد إنتشرت مؤخراً صورة على مواقع التواصل الإجتماعي، أثارت الجدل، إذ ظهرت فيها لأول مرة منذ أزمتها الصحة، الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها الممثل المصري أحمد العوضي.

وبدا وجه ياسمين بالصورة المتداولة متعب، كما تنوعت التعليقات عليها، إذ قيل إنها الاولى لها بعد خروجها من المستشفى في سويسرا، بينما كشف آخرون أن الصورة قديمة، أي منذ زواج ياسمين وأحمد.











المصدر - الفن