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الخميس، 11-11-2021 11:57 ص

ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند مجدداً

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الوكيل الإخباري - تصدّرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن خرجت عن صمتها للمرة الثانية منذ أن عادت إلى مصر، لكن هذه المرة لتقدم التعازي لعائلة الممثل المصري أحمد خليل في صفحتها الخاصة.

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وكتبت ياسمين بحسابها منشوراً قالت فيه: "البقاء لله.. ربنا يرحمه".

 

وكان رحل عن عالمنا يوم أمس أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

 

وكانت تناقلت بعض الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تدهور حالة أحمد خليل الصحية، ونقله الى المستشفى للعلاج، وذلك بعد اصابته مؤخرا بفيروس كورونا خلال تصوير أحد مشاهده في مسلسل "حكايتي مع الزمان"، إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".

 

إشارة إلى ان أحمد خليل كان قد سبق له الزواج من الممثلة المصرية سهير البابلي، التي تعاني مؤخراً من وضع صحي حرج، وهي موجودة في أحد المستشفيات، ولكن لم يدم زواجهما طويلاً.

 

المصدر - الفن 

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