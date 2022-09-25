يا عيوني .. جديد الفنان ماجد المهندس

الوكيل الإخباري-

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بعد نجاح أغنية لندن ونيلها 3 ملايين مشاهدة، أعلن الفنان ماجد المهندس، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، إعادة تعاونه مع طاقمها في جديده الفني “يا عيوني”، موضحاً أنه سيطرح العمل مساء اليوم الأحد 25 سبتمبر، وسرعان ما تداول جمهوره العد التنازلي.

وفي التفاصيل، فالعمل من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس، ووتريات تامر الفيضي، وناي وسام خصاف، وقانون حسن فالح، وعود صادق جعفر، الذين تعاون معهم المهندس في أغنيته لندن، في منتصف أغسطس الماضي.



يُذكر أن الفنان تألق في حفلات اليوم الوطني السعودي 92 بالقصيم، وقد طرح أغنيات متعددة أخرى هذا العام، منها نومة الظالم وأوكسجين ويا كريم بالجفا وخذت أكثر واعطيني وقتاً ومنبعد ومنقسى ولو سأل ويا هلا ويا مرحبا ومشتاقلك.



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