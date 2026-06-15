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آثار الحكيم تكشف سبب اعتزالها الفن بعد 15 عاماً من الغياب

آثار الحكيم
آثار الحكيم
 
الإثنين، 15-06-2026 10:17 م

الوكيل الإخباري-   بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية، خرجت الفنانة المصرية آثار الحكيم لتتحدث عن كواليس قرار اعتزالها الفن، مؤكدة أنها لا تنوي العودة إلى التمثيل مجدداً.

وقالت آثار الحكيم خلال مداخلة تلفزيونية، إنها اعتزلت الفن منذ 15 عاماً، مضيفة: "ربنا يثبتني، أنا اعتزلت تماماً الحمد لله، ربنا أكرمني واعتزلت في قمة شغلي وعملي ونجاحي".

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وأكدت الفنانة المصرية أن قرارها لم يكن نتيجة ضغوط داخل الوسط الفني.


وأضافت: "تشبعت من الفن وبدأت مرحلة جديدة في حياتي"، موضحة أنها اتخذت القرار عن قناعة شخصية كاملة بعد مسيرة فنية طويلة حققت خلالها نجاحات كبيرة في السينما والتلفزيون.

 
 


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