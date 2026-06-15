آثار الحكيم تكشف سبب اعتزالها الفن بعد 15 عاماً من الغياب

وقالت آثار الحكيم خلال مداخلة تلفزيونية،
وأكدت الفنانة المصرية أن قرارها لم يكن نتيجة ضغوط داخل الوسط الفني.
وأضافت: "تشبعت من الفن وبدأت مرحلة جديدة في حياتي"، موضحة أنها اتخذت القرار عن قناعة شخصية كاملة بعد مسيرة فنية طويلة حققت خلالها نجاحات كبيرة في السينما والتلفزيون.
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