آمال ماهر تكشف سبب تأخر طرح ألبومها الجديد

الوكيل الإخباري - تعيش الفنانة المصرية آمال ماهر، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بين ليالي الحفلات وإصدار أغاني جديدة.



في هذا السياق، كشفت آمال ماهر، عن تأخر طرح ألبومها الجديد، لافتةً إلى أن السبب الرئيسي هو حرصها على اختيار أغانيها جيداً والتركيز في أن تخرج بأفضل شكل ممكن.



وأضافت آمال، في تصريحات صحفية: "الجمهور سر ابتسامتي حتى الأغاني الحزينة أبتسم فيها بسبب جمالهم، فهم يجعلونني طايرة من السعادة".

وأبدت آمال، رغبتها في الظهور في حفل فني قريباً رفقة فنان العرب محمد عبده، داعيةً له بالشفاء العاجل.