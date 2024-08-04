آمال ماهر تكشف سبب تأخر طرح ألبومها الجديد

في هذا السياق، كشفت آمال ماهر، عن تأخر طرح ألبومها الجديد، لافتةً إلى أن السبب الرئيسي هو حرصها على اختيار أغانيها جيداً والتركيز في أن تخرج بأفضل شكل ممكن.
وأضافت آمال، في تصريحات صحفية: "الجمهور سر ابتسامتي حتى الأغاني الحزينة أبتسم فيها بسبب جمالهم، فهم يجعلونني طايرة من السعادة".
وأبدت آمال، رغبتها في الظهور في حفل فني قريباً رفقة فنان العرب محمد عبده، داعيةً له بالشفاء العاجل.
-
أخبار متعلقة
-
الشاعر المصري هشام الجخ يسطر ليلة شعرية في رحاب جرش
-
فايا يونان تسطر ليلة من الإبداع والوطنية في أمسية جرشية
-
مصطفى فهمي يجري جراحة دقيقة عاجلة
-
التهامي يضفي على ليالي جرش قالبا روحانيا مميزا
-
صويص والصفدي في ليلة أردنية وطنية شعبية في مهرجان جرش
-
ليلة موسيقية تجمع اللون الكلاسيكي بالحديث في ساحة جرش
-
شاهد جماهير ميونيخ تُبكي أديل
-
إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في إسطنبول