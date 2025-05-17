أبرز نجوم مصر داخل سيارة.. وحيرة بين الجمهور - فيديو

وقال جلال خلال الفيديو: "سعداء بهذه الصحبة الجميلة، نحن في طريقنا إلى العريش الآن، أتمنى أن نوفق في هذه الرحلة ونعود على خير"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مما فتح الباب أمام التكهنات.
وأرفق الفيديو بتعليق باللغة الإنجليزية: "The Expendables"، في إشارة إلى سلسلة أفلام الأكشن العالمية، ما زاد من غموض المشهد وأثار خيال المتابعين حول طبيعة الرحلة.
الترجيحات تباينت بين مهمة وطنية أو تصوير عمل درامي أو سينمائي ضخم بطابع عسكري، قد يحمل اسم "الفرسان"، خصوصًا أن أغلبهم شاركوا في أعمال مشابهة مثل سلسلة "الاختيار".
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