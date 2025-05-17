أبرز نجوم مصر داخل سيارة.. وحيرة بين الجمهور - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري ياسر جلال جدلاً واسعاً بعد نشره مقطع فيديو غامض على صفحته في فيسبوك، ظهر فيه داخل سيارة متجهاً إلى العريش برفقة نخبة من نجوم الأكشن في مصر: كريم عبد العزيز، آسر ياسين، أحمد العوضي، وأمير كرارة.

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وقال جلال خلال الفيديو: "سعداء بهذه الصحبة الجميلة، نحن في طريقنا إلى العريش الآن، أتمنى أن نوفق في هذه الرحلة ونعود على خير"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مما فتح الباب أمام التكهنات.



وأرفق الفيديو بتعليق باللغة الإنجليزية: "The Expendables"، في إشارة إلى سلسلة أفلام الأكشن العالمية، ما زاد من غموض المشهد وأثار خيال المتابعين حول طبيعة الرحلة.