أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

10:29 ص

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل واسع حول الإعلان الجديد لعمرو دياب، بعد تداول أرقام وُصفت بالخيالية عن أجره مقابل المشاركة في حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات في مصر، بالتزامن مع الموسم الرمضاني الحالي. اضافة اعلان





وتصدر اسم "الهضبة" قوائم الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية، بعد منشورات زعمت حصوله على مليار جنيه مصري نظير ظهوره في الإعلان، الذي شهد مشاركة أبنائه الأربعة "نور وجانا وكنزي وعبد الله" في أول ظهور إعلاني يجمعهم مع والدهم، ما أضفى طابعاً عائلياً لافتاً على العمل.



وبينما اعتبر البعض الرقم المتداول دليلاً على مكانة عمرو دياب في سوق الإعلانات والغناء العربي، رأى آخرون أن المبلغ مبالغ فيه، مشيرين إلى أن شركات الإعلان لا تكشف عادة الأجور الحقيقية للنجوم، وأن المتداول غالباً يكون تقديرات غير مؤكدة.



وانقسمت آراء المتابعين بين من رأى أن دياب يستحق أي أجر نظراً لتاريخه وتأثيره المستمر وقدرته على تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وبين من اعتبر الحديث عن مليار جنيه جزءاً من "المبالغة الرقمية" المتكررة في أخبار أجور النجوم، خصوصاً في موسم رمضان.



وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من عمرو دياب أو الشركة المنتجة للإعلان بشأن الأجر المتداول، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام التكهنات.



ويرى مراقبون أن الجدل نفسه شكّل مكسباً تسويقياً للحملة، بعدما ساهم في توسيع انتشار الإعلان وتحويله إلى حديث الجمهور خلال الموسم الرمضاني.









