أحداث مثيرة في المداح 5 الحلقة 13: مفاجآت جديدة وتطورات مشوقة!

وفي تطور آخر، استمر صراع رحاب مع كتاب السحر الذي عاد إلى منزلها، بينما أقنع صابر عم صالح (طارق النهري) بالذهاب معه إلى الفيوم، حيث كشف العديد من الأسرار.
ومع زيارة الشيخ وفيق (خالد الصاوي) لمنزل صابر، تفاجأ صابر الحقيقي عندما وصل إلى الفيوم، ليكتشف أن الناس لا تستغرب وجوده، بل إن هناك مقامًا باسمه، ليواجه في النهاية صابر المزيف داخل المنزل.
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