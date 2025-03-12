أحداث مثيرة في المداح 5 الحلقة 13: مفاجآت جديدة وتطورات مشوقة!

الوكيل الإخباري- يزداد تفاعل الجمهور مع عرض حلقات المداح 5، حيث يترقب المتابعون المفاجآت القادمة. في حلقة اليوم، تتابعت الأحداث المثيرة مع ظهور الشيخ جاد (حمادة هلال) وقدراته المتزايدة، ورؤيته رسالة لم يلاحظها أحد سواه. كما شهدت الحلقة تطورًا كبيرًا عندما دخل صابر بيت الساحر ورأى السيد كامل (أحمد بدير) في هيئة والده، ما أثار شكوكه وحفّزه على العودة إلى الفيوم رغم تحذيرات المحيطين به.

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وفي تطور آخر، استمر صراع رحاب مع كتاب السحر الذي عاد إلى منزلها، بينما أقنع صابر عم صالح (طارق النهري) بالذهاب معه إلى الفيوم، حيث كشف العديد من الأسرار.



ومع زيارة الشيخ وفيق (خالد الصاوي) لمنزل صابر، تفاجأ صابر الحقيقي عندما وصل إلى الفيوم، ليكتشف أن الناس لا تستغرب وجوده، بل إن هناك مقامًا باسمه، ليواجه في النهاية صابر المزيف داخل المنزل.

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