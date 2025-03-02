أحداث مشوقة في الحلقة الثانية من 'المداح 5' تزداد إثارة

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الثانية من الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، الذي يُعد الفصل الأخير لهذه السلسلة الشهيرة، تصاعدًا دراميًا مليئًا بالإثارة والرعب، حيث تم جمع عناصر التشويق والدراما بشكل مثير.

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في بداية الحلقة، يُقدم حمزة، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد كشك، على إشعال النيران في حفل زفاف حبيبته، ليشهد الحفل كارثة بعد سقوط العديد من الضحايا. هذه الجريمة كانت نتيجة تحريض ست الحسن (غادة عادل)، التي وعدته بكنوز الأرض في حال قام بتنفيذ الحادث.



بينما كان الجميع في حالة من الفرح والاحتفال، تدخل صابر (حمادة هلال)، محاولًا منع حمزة من تنفيذ الجريمة، إلا أن النيران اندلعت بشكل مفاجئ، مما دفع صابر للنجاح في إخماد الحريق والسيطرة عليه، لكن حمزة اختفى في لحظة من الفوضى.



وتتصاعد الأحداث بشكل سريع، حيث يعلم الملك الأحمر (خالد الصاوي) وست الحسن أن صابر لا يزال على قيد الحياة، مما يثير غضبهم، ليقرروا إطلاق سراح شقيقاتها "بنات إبليس" المحتجزات منذ سنوات في محاولة لقتله.



وتستعرض الحلقة أيضًا شخصية دكتورة فاتن التي تتنكر في هيئة ست الحسن، محاولًة كسب ثقة صابر من خلال التظاهر بمساعدة ضحايا الحريق. كما يظهر في ذات الوقت الجن المتنكر في هيئة صابر لزيارة والدته، بعد خداعها بأنه ابنها العائد من الموت.



وفي سعيه المستمر للعثور على حمزة، يزور صابر قرية "وهران"، حيث يحذره فخري (محمد إسماعيل عبدالحافظ) من وباء مميت يُسمى "الطاعون الجديد"، الذي يهدد المدينة بأكملها.



يُعرض مسلسل "المداح 5" على قنوات MBC ومنصة شاهد يوميًا في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويعد من أبرز الأعمال الرمضانية التي تجمع بين الدراما والرعب في قالب مشوق.