أحدث ظهور لـ محمد منير بعد تعافيه من أزمته الصحية (صورة)

وأطلّ منير في الصورة مبتسماً، بينما علّق نور قائلاً: "ضحكة من القلب مع حبيبنا الكينغ محمد منير".
-
أخبار متعلقة
-
هدى شعراوي تكشف موقفها من دخول ابنتها في عالم الفن
-
"دمر حياتي وأسناني".. صرخة عبير الصغير ضد "الفينيرز" تشعل مواقع التواصل
-
3 سيناريوهات محُتملة لقضية الإعلامية مها الصغير
-
إفشال محاولة اقتحام وسرقة منزل علي الديك في اللاذقية
-
من الأعلى أجراً؟.. محمد إمام يحسم الجدل
-
أبرز زيجات الفنانين العرب لعام 2025
-
حصاد 2025.. أفضل 10 أفلام خيال علمي بين صدمة الرعب وحماس الأبطال
-
الموت يفجع أحمد الشقيري - صورة