أحدث ظهور لـ محمد منير بعد تعافيه من أزمته الصحية (صورة)

الوكيل الإخباري- نشر الفنان محمد نور، صورة تجمعه بالفنان الكبير محمد منير، الذي خرج من المستشفى بعد أزمة صحيّة .



وأطلّ منير في الصورة مبتسماً، بينما علّق نور قائلاً: "ضحكة من القلب مع حبيبنا الكينغ محمد منير".

