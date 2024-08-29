أحلام ترد على شائعة طلاقها من الهاجري (فيديو)‎

وخرجت أحلام الشامسي برفقة زوجها مبارك الهاجري في فيديو عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، وقالت معلقة على شائعة انفصالهما" ليه ليه ليه عايزين تطلقوني، ليغازها زوجها ويقول لها: خصلة منك تعوضني عن كل الحريم".
وكانت وسائل الإعلام المحلية وصفحات مهتمة بأخبار المشاهير قد تداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن خلاف الفنانة أحلام وزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، في أثناء فترة الإجازة التي قضياها معًا.
وأوضح "أنا والغالية روح واحدة والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ولا تصدق أي شيء يقال أنا والغالية لا يفرقنا إلا الموت".
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