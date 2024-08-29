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أحلام ترد على شائعة طلاقها من الهاجري (فيديو)‎

الهاجري والشامسي | من المصدر
الهاجري والشامسي | من المصدر
الخميس، 29-08-2024 02:14 م

الوكيل الإخباري-   ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على شائعة طلاقها من زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، معربة عن دهشتها من إصرار البعض على نشر مثل هذه الشائعات.

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وخرجت أحلام الشامسي برفقة زوجها مبارك الهاجري في فيديو عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، وقالت معلقة على شائعة انفصالهما" ليه ليه ليه عايزين تطلقوني، ليغازها زوجها ويقول لها: خصلة منك تعوضني عن كل الحريم".

 

ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعي أحلام، الذين تمنوا لها السعادة مع زوجها، مطالبين بوضع حد لمن يروجون هذه الشائعات التي تطول الحياة الشخصية للفنانين.


وكانت وسائل الإعلام المحلية وصفحات مهتمة بأخبار المشاهير قد تداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن خلاف الفنانة أحلام وزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، في أثناء فترة الإجازة التي قضياها معًا.

 

ومن جانبه، علق مبارك الهاجري على أنباء انفصاله عن أحلام الشامسي، نافيًا الأنباء جملة وتفصيلًا، قائلا خلال تسجيل "تعرضنا أنا والغالية أم فاهد لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائدًا عليهم".


وأوضح "أنا والغالية روح واحدة والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ولا تصدق أي شيء يقال أنا والغالية لا يفرقنا إلا الموت".

 

 
gnews

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