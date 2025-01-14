أحمد السقا يرد على شائعة انفصاله عن مها الصغير

وفي رد له، أكد أحمد السقا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن هذه الشائعات تزعجه بشكل كبير، مشيراً إلى أنه مشغول بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" لكنه فوجئ باتصالات من أصدقائه الذين استفسروا عن صحة الأخبار. وأوضح أن حياته الزوجية مع مها الصغير هادئة ومستقرة ولا توجد أي مشاكل بينهما.
كما أشار السقا إلى أن ما يزعجهم هو تأثر أبنائهم بهذه الشائعات، قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل"، مؤكداً أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تضر بالحياة الشخصية للمشاهير.
وكانت هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات حول انفصال السقا عن زوجته، حيث سبق وأن تم تداول نفس الشائعة في مايو الماضي، مما دفع الثنائي للظهور معاً في العرض الخاص لفيلم "السرب" في محاولة لنفي تلك الأنباء.
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