الخميس 2025-03-20 01:08 م
 

أحمد سعد يفاجئ زوجته بهدية مميزة.. والفيديو يتصدر المشاهدات!

اى
أحمد سعد
 
الخميس، 20-03-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-   فاجأ المطرب المصري أحمد سعد زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني بهدية فاخرة، حيث قدم لها سيارة رينج روفر وباقة ورد في مفاجأة رائعة تم توثيقها عبر حساباته على السوشال ميديا.

اضافة اعلان

 

حصد الفيديو ملايين المشاهدات، حيث تم نشره على أنغام أغنيته الجديدة "ألف مرة" التي قدّمها في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++".


وفي تعليق له على الفيديو، قال أحمد سعد: "والله لو رجع بيا الزمان ألف مرة.. لاختارك يا أجمل زوجة وأم لبناتي كل مرة"، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين أشادوا بالعلاقة المميزة بينه وبين زوجته.


يستعد أحمد سعد وعلياء بسيوني للاحتفال بزواجهما مجددًا في المستقبل القريب. هذا ويواصل أحمد سعد حضوره الفني في موسم رمضان الحالي، حيث شارك في حوالي 8 إعلانات وقدم تترات مسلسل "سيد الناس" إلى جانب شقيقه عمرو سعد.

 

 

 24

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحويني رحمه الله والداعية السعودي عايض القرني

ترند عايض القرني يتراجع عن تعزية الحويني ويثير جدلًا واسعًا

بفا

أخبار الشركات "جورامكو" ترعى حفل إفطار خيري للأيتام بالتعاون مع مركز هيا الثقافي

تعبيرية

خاص بالوكيل فيديو صادم في الأردن.. سرقة في وضح النهار والسارق يختفي بلمح البصر

ا

أخبار محلية قطع مؤقت لحركة السير على الطريق الصحراوي

اى

فن ومشاهير أحمد سعد يفاجئ زوجته بهدية مميزة.. والفيديو يتصدر المشاهدات!

م

أخبار محلية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدين تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة

لال

فن ومشاهير دراما رمضان 2026: عودة مسلسلات بأجزاء جديدة تثير فضول المشاهدين

بثببث

فن ومشاهير بعد 15 عاماً في الدراما.. محمد سامي يعتزل الإخراج ويكشف السبب



 
 





الأكثر مشاهدة