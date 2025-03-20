أحمد سعد يفاجئ زوجته بهدية مميزة.. والفيديو يتصدر المشاهدات!

الوكيل الإخباري- فاجأ المطرب المصري أحمد سعد زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني بهدية فاخرة، حيث قدم لها سيارة رينج روفر وباقة ورد في مفاجأة رائعة تم توثيقها عبر حساباته على السوشال ميديا.

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حصد الفيديو ملايين المشاهدات، حيث تم نشره على أنغام أغنيته الجديدة "ألف مرة" التي قدّمها في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++".



وفي تعليق له على الفيديو، قال أحمد سعد: "والله لو رجع بيا الزمان ألف مرة.. لاختارك يا أجمل زوجة وأم لبناتي كل مرة"، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين أشادوا بالعلاقة المميزة بينه وبين زوجته.



يستعد أحمد سعد وعلياء بسيوني للاحتفال بزواجهما مجددًا في المستقبل القريب. هذا ويواصل أحمد سعد حضوره الفني في موسم رمضان الحالي، حيث شارك في حوالي 8 إعلانات وقدم تترات مسلسل "سيد الناس" إلى جانب شقيقه عمرو سعد.

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