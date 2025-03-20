أحمد سعد يفاجئ زوجته بهدية مميزة.. والفيديو يتصدر المشاهدات!

وفي تعليق له على الفيديو، قال أحمد سعد: "والله لو رجع بيا الزمان ألف مرة.. لاختارك يا أجمل زوجة وأم لبناتي كل مرة"، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين أشادوا بالعلاقة المميزة بينه وبين زوجته.
يستعد أحمد سعد وعلياء بسيوني للاحتفال بزواجهما مجددًا في المستقبل القريب. هذا ويواصل أحمد سعد حضوره الفني في موسم رمضان الحالي، حيث شارك في حوالي 8 إعلانات وقدم تترات مسلسل "سيد الناس" إلى جانب شقيقه عمرو سعد.
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