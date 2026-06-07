أحمد مالك ينضم إلى "ولاد رزق".. والعريان يوضح التفاصيل

الوكيل الإخباري- كشف المخرج طارق العريان عن تفاصيل جديدة حول أحدث أجزاء سلسلة "ولاد رزق"، موضحاً أن اختيار أحمد مالك جاء لخدمة التطور الدرامي للأحداث، لما يمتلكه من موهبة وقدرة على تقديم إضافة فنية للشخصية الجديدة التي تتقاطع مع مسارات الإخوة "ولاد رزق".

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ويأتي انضمام مالك ضمن توجه صُنّاع العمل لتجديد السلسلة وضخ دماء جديدة، مع تقديم حبكة تجمع بين التشويق والأكشن وإدخال شخصيات مؤثرة في مجرى الأحداث.