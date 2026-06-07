أحمد مالك ينضم إلى "ولاد رزق".. والعريان يوضح التفاصيل

ويأتي انضمام مالك ضمن توجه صُنّاع العمل لتجديد السلسلة وضخ دماء جديدة، مع تقديم حبكة تجمع بين التشويق والأكشن وإدخال شخصيات مؤثرة في مجرى الأحداث.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة فنان عربي شهير بعد مسيرة حافلة
-
لماذا اختار عادل إمام دور الجن؟ يسرا تجيب - صور
-
نجوم الفن يشاركون تامر هجرس فرحة زفاف ابنته - فيديو
-
مصافحة باردة بين "الهضبة" وباسم سمرة تثير ضجة عبر مواقع التواصل
-
حقيقة إصابة يسرا بمرض خطير!
-
بعد نقله إلى المستشفى... ممثل شهير يطلّ من قسم العناية المركزة -صورة
-
إعلامية شهيرة تنجو من حادث خطير!
-
وفاة فنان شهير - صورة