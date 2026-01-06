الثلاثاء 2026-01-06 02:22 م

أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله بسبب ميزانية خاصة

أحمد مكي
الثلاثاء، 06-01-2026 01:20 م

الوكيل الإخباري-   حرّر الفنان المصري أحمد مكي محضرًا رسميًا ضد مديرة أعماله السابقة بسبب خلافات مالية، بعد امتناعها عن تسليمه كشوف الحسابات والمستندات المتعلقة بإيراداته ومصروفاته.

مديرة الأعمال نفت علمها بالمحضر، بينما أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.


فنيًا، شارك مكي في رمضان الماضي بمسلسل «الغاوي» ويستعد حاليًا لعمل سينمائي جديد.

 

