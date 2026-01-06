أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله بسبب ميزانية خاصة

مديرة الأعمال نفت علمها بالمحضر، بينما أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
فنيًا، شارك مكي في رمضان الماضي بمسلسل «الغاوي» ويستعد حاليًا لعمل سينمائي جديد.
-
أخبار متعلقة
-
من بينهم محمد صبحي.. مهرجان المسرح العربي يكرم 17 شخصية فنية بارزة
-
سيرين عبد النور تعلّق على خروجها من السباق الرمضاني (فيديو)
-
فتاة تُدهش الجمهور بتصرفها مع محمد رمضان على المسرح - فيديو
-
توقيف الدكتورة خلود وزوجها في المطار... ما القصة؟
-
وفاة "ممثل الأمة" الكوري الجنوبي
-
أسماء جلال تكشف عن فيلم جديد مع أحمد فهمي
-
مسلسل "سيرة آل الجلالي" يعود للضوء بعد 25 عاماً من عرضه
-
مفاجأة رمضان 2026.. شقيق ياسمين عبدالعزيز "بطل" أمامها في "وننسى اللي كان"