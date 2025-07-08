الثلاثاء 2025-07-08 10:39 ص
 

أرملة محمد رحيم تفتح النار على عمرو دياب بسبب أغنية

للا
عمرو دياب
 
الثلاثاء، 08-07-2025 09:50 ص

الوكيل الإخباري- وجهت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، انتقادات للفنان عمرو دياب بعد أيام من طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"، بسبب استخدامه لحنًا من ألحان زوجها دون الإشارة إليه.

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وفي مقطع فيديو نشرته عبر فيسبوك، قالت أنوسة إنها لاحظت تشابهًا في لحن أغنية "قمر قمر" مع لحن "كلمة مصر" الذي لحنه محمد رحيم، معربة عن استيائها من عدم نسب العمل لزوجها الراحل.


وأضافت أنوسة: "محمد رحيم كان دايمًا علامة"، وأشارت إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من المفاجآت المتعلقة بالأغاني، مما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور.


يُذكر أن أنوسة كانت قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد إحالتها للمحاكمة في قضية بتر ذراع عامل بسيرك خاص بها، مع تأجيل النطق بالحكم لجلسة 26 يوليو.

 

 ارم نيوز 

 
 
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