 
الخميس 2025-01-23 03:28 م
 

أروى جودة تكشف سبب غياب أسرتها عن عقد قرانها

غنت
أروى جودة
الخميس، 23-01-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت الفنانة أروى جودة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن عقد قرانها على "آدم"، مشيرة إلى أن غياب أسرتها وزملائها عن المناسبة كان بسبب الإجراءات القانونية التي جرت في وزارة العدل بحضور الشهود فقط. وأضافت أنها لم تخبر أحدًا بذلك، ووصفت حضور شقيقتها بالمفاجأة.

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وأوضحت أروى أن توقيت عقد القران في الساعة الثامنة صباحًا جعل من الصعب حضور والدتها، كما أشارت إلى أن والدها توفي منذ عام ونصف. كما ذكرت أن الصور التي انتشرت من مكتب زواج الأجانب كانت السبب في مشاركتها التفاصيل مع جمهورها، مشيرة إلى أن احتفالها الرسمي مع العائلة والأصدقاء سيتم لاحقًا.


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