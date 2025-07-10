أزمة صحية مفاجئة تُغيّب صوتا شعبيا بارزا في مصر

الوكيل الإخباري- توفي الفنان المصري الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة الإسماعيلية، حيث فارق الحياة رغم محاولات إسعافه.

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وأكدت مصادر مقربة أن الراحل شعر بآلام في الصدر مساء الأربعاء، قبل أن تتدهور حالته سريعًا. ونعاه نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، قائلاً: "الله يرحمك يا حبيبي.. كنت معي في العزاء قبل يومين وقلت لي: أنا أصبحت بخير".



وأوضح محمد صبحي، عضو نقابة المهن الموسيقية، أن الوفاة نجمت عن ضعف في عضلة القلب، وهو نفس السبب الذي أدى مؤخرًا إلى وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، صديق الراحل.



وقد سادت حالة من الحزن في الوسط الفني، حيث نعاه عدد من نجوم الأغنية الشعبية في مصر.