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أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها 'يا وطني يا شامي'

اصالة وابنتها شام
اصالة وابنتها شام




 

الأحد، 04-08-2024 03:56 م

 الوكيل الإخباري - احتفلت أصالة بعيد ميلاد ابنتها البكر شام الذهبي، ووجهت لها رسالة رقيقة كررت فيها التأكيد أن شام ليست مجرد ابنة، وإنما صديقة وأخت وأم بمناسبة بلوغها عامها الـ31.

ونشرت أصالة صورة لابنتها عبر حسابها على إنستغرام  وعلقت "كلّ سنة وأنتي أمي ودنيتي ورفيقتي وحياتي وأختي وحنونتي يا ستّي يا مصدر فخري وأجمل استثماراتي، كلّ سنة وأنتي بألف خير يا وطني يا شامي الياسمينة، أنتي وزهر الشام أنتي والحلا كلّه أنتي، الله يحفظك وأكبر فيكي يا زينة الدّنيي شامي، الله يسعدك قدّ ما بتسعديني وقد ما بتطمنيني وكلّ شي بخير طالما شامي بخير".


من جهتها، نشرت شام الذهبي فيديو لاحتفالها بعيد ميلادها، حيث ظهرت وهي تطير بطائرة شراعية في ماربيلا الاسبانية، حيث تقضي عطلتها الصيفية برفقة عائلتها وبحضور والدتها وزوج والدتها.

 

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