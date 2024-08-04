أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها 'يا وطني يا شامي'

ونشرت أصالة صورة لابنتها عبر حسابها على إنستغرام وعلقت "كلّ سنة وأنتي أمي ودنيتي ورفيقتي وحياتي وأختي وحنونتي يا ستّي يا مصدر فخري وأجمل استثماراتي، كلّ سنة وأنتي بألف خير يا وطني يا شامي الياسمينة، أنتي وزهر الشام أنتي والحلا كلّه أنتي، الله يحفظك وأكبر فيكي يا زينة الدّنيي شامي، الله يسعدك قدّ ما بتسعديني وقد ما بتطمنيني وكلّ شي بخير طالما شامي بخير".
من جهتها، نشرت شام الذهبي فيديو لاحتفالها بعيد ميلادها، حيث ظهرت وهي تطير بطائرة شراعية في ماربيلا الاسبانية، حيث تقضي عطلتها الصيفية برفقة عائلتها وبحضور والدتها وزوج والدتها.
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