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أصالة تطرح أغنية جديدة بروح التراث السوري - فيديو

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أصالة نصري
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها الجديدة أصالة عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية، بالتعاون مع روتانا للموسيقى، في عمل يحمل الطابع التراثي السوري من حيث الكلمات والإيقاعات والرؤية البصرية.

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وشهدت الأغنية أول تجربة إنتاج موسيقي لابنتها شام الذهبي، فيما أعربت أصالة عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أن العمل يحمل قيمة خاصة بالنسبة لها.


الأغنية من كلمات وألحان أمجد جمعة، وتوزيع فؤاد جنيد، وتأتي تمهيداً لألبوم سوري جديد يضم 14 أغنية، تحتفي من خلاله أصالة بالتراث الموسيقي السوري برؤية معاصرة.

 

 

 
 


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