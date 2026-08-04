أصالة تطرح أغنية جديدة بروح التراث السوري - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها الجديدة أصالة عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية، بالتعاون مع روتانا للموسيقى، في عمل يحمل الطابع التراثي السوري من حيث الكلمات والإيقاعات والرؤية البصرية.

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وشهدت الأغنية أول تجربة إنتاج موسيقي لابنتها شام الذهبي، فيما أعربت أصالة عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أن العمل يحمل قيمة خاصة بالنسبة لها.