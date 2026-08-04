أصالة تطرح أغنية جديدة بروح التراث السوري - فيديو

وشهدت الأغنية أول تجربة إنتاج موسيقي لابنتها شام الذهبي، فيما أعربت أصالة عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أن العمل يحمل قيمة خاصة بالنسبة لها.
الأغنية من كلمات وألحان أمجد جمعة، وتوزيع فؤاد جنيد، وتأتي تمهيداً لألبوم سوري جديد يضم 14 أغنية، تحتفي من خلاله أصالة بالتراث الموسيقي السوري برؤية معاصرة.
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