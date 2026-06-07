أصالة نصري تطل مع زوجها بعد شائعات طلاقهما

10:52 م

الوكيل الإخباري- حسم المستشار السعودي تركي آل الشيخ الجدل المتداول حول أنباء انفصال الفنانة أصالة نصري وزوجها فائق حسن، بعدما نشر مقطع فيديو جمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام". اضافة اعلان





وظهرت أصالة إلى جانب زوجها خلال لقاء ضم عدداً من صناع الموسيقى في العالم العربي، من بينهم ماجد المهندس ووليد الشامي والمايسترو وليد فايد، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن روتانا للموسيقى.



وخلال الفيديو، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا سالم الهندي: "كلنا جايين من أجل فيلم سفن دوجز"، لترد أصالة: "أنا حبيته من قبل العرض"، فيما ظهر فائق حسن مبتسماً ومتفاعلاً مع حديثها.



وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً، إذ اعتبره متابعون دليلاً على استمرار العلاقة بين الزوجين، خاصة بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول انفصالهما، حيث بديا في أجواء من الود والانسجام خلال اللقاء.





