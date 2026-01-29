أمل حجازي توجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب

09:04 ص

الوكيل الإخباري- وجهت المطربة اللبنانية أمل حجازي رسالة دعم خاصة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مؤكدة أن صوتها يمثل قيمة فنية كبيرة، واصفة إياها بأنها "صوت مصر".





وخلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نيشان، كشفت حجازي عن الأصوات المصرية التي تتابعها باستمرار، مشيرة إلى أنها تستمع لكل من شيرين عبدالوهاب وأنغام وآمال ماهر.



وقالت أمل حجازي: "أحب صوت شيرين وزعلت كثيرًا على ما حدث معها، وأتمنى أن تعود قوية، لأنه حرام نفقد هذا الصوت والإحساس".



وأضافت: "أقول لها ارجعي لحالك، ارجعي بأمجاد الأغاني التي قدمتيها للناس، وعشقوا بها شخصيتك، وبالمناسبة شيرين فيها من صفات شخصيتي، فهي حساسة ورقيقة وتعرضت للظلم".



وعند سؤال نيشان لها حول من تستحق لقب "صوت مصر" من بين أنغام وشيرين وآمال ماهر، أجابت حجازي دون تردد: "شيرين".

