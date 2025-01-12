أمل عرفة تتحدث عن الاعتداء على طليقها في دمشق

عرفة عبرت عن تضامنها مع طليقها في منشور عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "عبد المنعم عمايري، كرامتك على العين والرأس يا أبو ولادي سلامتك يا بلد". وأضافت في تدوينة أخرى: "الفيديو المنتشر تم تصويره منذ عدة أيام، أما الحادثة فقد وقعت أمس، لكن لم يتم تصوير العنف والضرب والركل".
وقد ظهرت صورة لعمايري، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو على سرير المستشفى يتلقى العناية الطبية، حيث بدا عليه التعب الشديد بعد الاعتداء، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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