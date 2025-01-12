 
الأحد 2025-01-12 04:12 م
 

أمل عرفة تتحدث عن الاعتداء على طليقها في دمشق

لارل
عبد المنعم عمايري
الأحد، 12-01-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-   علقت الفنانة السورية أمل عرفة على تعرض طليقها الفنان عبد المنعم عمايري للضرب في العاصمة السورية دمشق أثناء تجوله برفقة ابنته، ما أدى لفقدانه الوعي وإصابته بجروح في عدة مناطق من جسده.

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عرفة عبرت عن تضامنها مع طليقها في منشور عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "عبد المنعم عمايري، كرامتك على العين والرأس يا أبو ولادي سلامتك يا بلد". وأضافت في تدوينة أخرى: "الفيديو المنتشر تم تصويره منذ عدة أيام، أما الحادثة فقد وقعت أمس، لكن لم يتم تصوير العنف والضرب والركل".


وقد ظهرت صورة لعمايري، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو على سرير المستشفى يتلقى العناية الطبية، حيث بدا عليه التعب الشديد بعد الاعتداء، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 


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