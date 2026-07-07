أمل عرفة تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة

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الوكيل الإخباري- تواصل الفنانة السورية أمل عرفة التحضير لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خيل"، حيث تضع اللمسات الأخيرة على الأغنية تمهيدًا لإطلاقها قريبًا وتصويرها على طريقة الفيديو كليب. اضافة اعلان





وأوضح المشرف على العمل عزام الشبعان أن الأغنية ستقدم أمل عرفة بصورة مختلفة عن أعمالها السابقة من حيث الفكرة والتوزيع الموسيقي، مشيرًا إلى أنها تحمل طابعًا خاصًا ومميزًا.



الأغنية من كلمات عدنان عودة، وألحان وسيم أبا زيد، وتوزيع ومكس وماستر يزن الأفصع، ومن المتوقع طرحها بعد الانتهاء من مراحل التنفيذ النهائية.





