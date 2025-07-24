أميرة فراج تؤكد انفصالها عن أحمد فهمي بعد زواج دام 24 عاماً

وفي تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، أوضحت أميرة أن الانفصال تم بهدوء وبروح من الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن علاقتهما ما زالت قائمة على التقدير رغم الطلاق.
تعرّف الثنائي في سن مبكرة، حيث كانت أميرة طالبة في السابعة عشرة من عمرها عندما التقت بأحمد فهمي خلال حفل في دار الأوبرا، ليبدأ بينهما مشوار تعارف وخطوبة استمر لأربع سنوات، أعقبه الزواج.
أميرة، التي بدأت مسيرتها الفنية من خلال كورال الأطفال ثم مهرجانات الأوبرا، درست الإعلام لكنها فضّلت الغناء والعمل العائلي، ثم اعتزلت المجال الفني لتربية ولديها عمر وحسن، قبل أن تعود لاحقًا إلى الإعلام كمراسلة تلفزيونية.
وكان أحمد فهمي قد صرّح في وقت سابق بأن الزواج المبكر له إيجابيات، إذ تزوّج في سن التاسعة عشرة، مؤكدًا أهمية الخصوصية في الحياة الزوجية، ومعربًا عن تحفظه على مشاركة تفاصيل حياته الشخصية عبر مواقع التواصل.
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