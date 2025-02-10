أمينة خليل تُثير الجدل في "لام شمسية" برمضان 2025

الوكيل الإخباري- نشرت الشركة المنتجة لمسلسل "لام شمسية" البرومو الرسمي للعمل الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان 2025، وتصدر البرومو حالة من الغموض والحزن، حيث ظهر فيه أبطال العمل أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، وياسمينا العبد، جميعهم في مشاهد تتخللها مشاعر الحيرة والتوتر مع ترديد جملة "أنا معملتش أي حاجة"، مما يزيد من التشويق للمشاهدين.

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قصة وأبطال العمل

مسلسل "لام شمسية" من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويضم مجموعة من النجوم البارزين، منهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، وعلي البيلي. يناقش العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة، مثل التحرش والتعدي على الأطفال، في إطار توعوي يتناول قضايا سلوكية مجتمعية.



الأحداث والتشويق

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة من التشويق والإثارة، ويُقدِّم الفنان أحمد السعدني شخصية زوج أمينة خليل في العمل. وتستعرض الأحداث الخلافات المستمرة بين الزوجين بسبب رفض السعدني لأفكار زوجته وتصديه لها، مما يخلق توترات ومشاكل متصاعدة بينهما.



إثارة الفضول

بالتزامن مع البرومو، يعكس المسلسل حالة من التوتر والغموض، مما يجعله واحداً من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025، خصوصًا مع تطرقه لموضوعات حساسة في قالب اجتماعي مثير.