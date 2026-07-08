أنغام تطالب بتكريم أبطال مصر بعد ملحمة المونديال

وكتبت أنغام عبر منصة "إكس": "لابد من تكريم منتخبنا والجهاز الفني عند وصولهم أرض الوطن"، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بإنجاز الفراعنة.
وكان المنتخب المصري قد حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة، بعد أداء قوي أمام كبار المنتخبات، قبل أن يودع البطولة عقب مواجهة مثيرة أمام الأرجنتين.
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