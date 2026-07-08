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أنغام تطالب بتكريم أبطال مصر بعد ملحمة المونديال

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أنغام
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   طالبت الفنانة المصرية أنغام بتكريم المنتخب المصري والجهاز الفني، تقديرًا للأداء المشرف الذي قدمه خلال بطولة كأس العالم 2026، رغم خروجه من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.اضافة اعلان


وكتبت أنغام عبر منصة "إكس": "لابد من تكريم منتخبنا والجهاز الفني عند وصولهم أرض الوطن"، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بإنجاز الفراعنة.

وكان المنتخب المصري قد حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة، بعد أداء قوي أمام كبار المنتخبات، قبل أن يودع البطولة عقب مواجهة مثيرة أمام الأرجنتين.
 
 


gnews

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