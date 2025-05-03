أول تعليق مؤثر من كارول سماحة بعد وفاة زوجها وليد مصطفى - صورة

الوكيل الإخباري- نعت الفنانة كارول سماحة زوجها المنتج المصري الدكتور وليد مصطفى الذي توفي فجر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 53 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.



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وكتبت كارول عبر حسابها على "إكس" قائلة:

**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** 🙏

فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد.

حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا،… — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) May 3, 2025