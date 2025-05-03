السبت 2025-05-03 11:49 ص
 

أول تعليق مؤثر من كارول سماحة بعد وفاة زوجها وليد مصطفى - صورة

بب
كارول سماحة و وليد مصطفى
 
السبت، 03-05-2025 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   نعت الفنانة كارول سماحة زوجها المنتج المصري الدكتور وليد مصطفى الذي توفي فجر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 53 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض. 

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وكتبت كارول عبر حسابها على "إكس" قائلة:

 

 

لبنان 24

 
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