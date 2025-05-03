أول تعليق مؤثر من كارول سماحة بعد وفاة زوجها وليد مصطفى - صورة

**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** 🙏 — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) May 3, 2025
فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد.
حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا،…
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