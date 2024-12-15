أول تعليق من جورج وسوف بعد سقوط الأسد

الوكيل الإخباري- علق الفنان السوري الكبير جورج وسوف، مساء السبت، على التطورات التي تحدث بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق.



وذكر وسوف على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "أتمنى لسوريا وطني مستقبلا مشرقا جامعا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلا يليق بشعبها الغالي".



وهذا أول موقف علني للفنان السوري الشهير الملقب بـ"سلطان الطرب" عقب سقوط الأسد، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة المسلحة.

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