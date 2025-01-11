أول صورة لـ عبد المنعم عمايري بعد حادث الاعتداء عليه

الوكيل الإخباري- نشرت مريم، ابنة الفنان السوري عبد المنعم عمايري، صورة له يظهر فيها مستلقيًا على سرير المستشفى، بعد ساعات من تعرُّضه لضرب مبرح من قبل أحد الأشخاص في العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة.

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ظهرت أول صورة للفنان السوري عبد المنعم عمايري بعد تعرضه لاعتداء عنيف في أحد شوارع سوريا، وهي صورة نشرتها ابنته مريم عمايري عبر خاصية "ستوري" على حسابها في منصة "إنستغرام".



ويظهر عمايري (54 سنة)، في الصورة وهو يرقد على سرير المستشفى تحت العناية الطبية، ويبدو عليه التعب الشديد نتيجة الحادث الذي أثار تفاعلاً واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



واكتفت مريم عمايري بتعليق مقتضب على الصورة: "الحمد لله على سلامتك حبيب قلبي"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالحادث.



مريم عمايري تطالب بالعدالة

الحادث الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عنه ابنة الفنان السوري، في سلسلة "ستوريات" نشرتها عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، وفي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تطالب بمحاسبة المعتدين على والدها.



وكتبت مريم في "الستوريات" التي نشرتها أمس: "أين الحرية عندما يقوم أحدهم بضرب أبي أمام عيني وأبي مرميّ على الأرض. أبي بعمر أبيه وهو يضربه ويرفسه على كبده.. هل هذه هي الأمانة والثقة بأن نعمّر بلدًا جديدًا؟"



وكانت مصادر قريبة من الفنان أكّدت لمنصة "فوشيا" أنه تعرض للضرب المبرح، وأن الاعتداء عليه تسبب بفقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



دعم ورسائل تضامن

بعد الحادث، سارعت زوجته السابقة، النجمة أمل عرفة، إلى نشر رسالة دعم عبر حسابها في منصة "فيسبوك"، وقالت: "عبد المنعم عمايري، كرامتك على العين والرأس يا أبو أولادي، سلامتك يا بلد".



كما حرص عدد من الفنانين والجمهور على التعبير عن تضامنهم مع عبد المنعم عمايري عبر منشورات وتغريدات تحمل كلمات دعم ودعوات بالشفاء.



