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أيمن زيدان وسلاف فواخرجي معاً في رمضان 2025

أيمن زيدان وسلاف فواخرجي
أيمن زيدان وسلاف فواخرجي
الإثنين، 02-09-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري-   يجتمع النجمان السوريان أيمن زيدان وسلاف فواخرجي مرةً جديدة في مسلسل "ليالي روكسي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

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ومن المقرر أن يبدأ التصوير في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل في دمشق، بإخراج محمد عبدالعزيز.
يعد هذا العمل أول تجربة لعبد العزيز في أعمال البيئة الشامية. تدور أحداثه في مطلع العام 1927، خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا.


العمل من تأليف ورشة كتاب تتألف من: محمد عبد العزيز، شادي كيوان، معن سقباني، وبشرى عباس. وتقوم شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني، بإنتاج المسلسل للمنتج فراس الجاجة.


يعد هذا التعاون الدرامي الخامس بين سلاف فواخرجي وأيمن زيدان، بعد أربعة أعمال جمعتهم سابقًا: "على طول الأيام" في عام 2006، ومسلسل "حرائر" في عام 2015، بالإضافة إلى مسلسل "الكندوش" بجزأيه الأول والثاني، اللذين عرضا في رمضان 2021 و2022.

 

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