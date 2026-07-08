إخلاء سبيل فضل شاكر يعيد الأمل إليه بعد قرار المحكمة

ويأتي القرار بالتزامن مع تطورات في قضية "أحداث معركة عبرا" عام 2013، حيث يواجه شاكر اتهامات تتعلق بالمشاركة في المواجهات التي وقعت بين الجيش اللبناني ومجموعة أحمد الأسير، فيما تشير إفادات عدد من الضباط أمام المحكمة إلى عدم مشاركته في القتال.
كما استند قرار إخلاء السبيل إلى المستجدات القانونية والتقرير الطبي الخاص بحالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى العسكري في بيروت إثر وعكة صحية.
ويؤكد فضل شاكر منذ سنوات براءته من التهم الموجهة إليه، فيما يترقب صدور الحكم النهائي في القضية.
-
أخبار متعلقة
-
رامي صبري يدخل عالم الموضة ببراند مستوحى من "القمر" - صور
-
بعد أشهر من الغياب.. مغنية شهيرة تفاجئ جمهورها بإعلان غير متوقع
-
تأجيل جديد في أزمة زينة وأحمد عز القضائية
-
إصابة مفاجئة توقف نشاط فنانة لبنانية خارج الكواليس
-
مشادة بعد حادث سير تضع فنانة مصرية في دائرة الجدل
-
ماجد المصري يشعل الأجواء بتفاعله مع هدف منتخب مصر في كأس العالم - فيديو
-
أنغام تطالب بتكريم أبطال مصر بعد ملحمة المونديال
-
نجم هوليوودي يغنّي لابنة ريا أبي راشد في عيد ميلادها (فيديو)