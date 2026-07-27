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إدانة منتج مصري في قضية أغنية "أحبك" لحسين الجسمي

سشي
حسين الجسمي
 
الإثنين، 27-07-2026 01:50 م

الوكيل الإخباري-   قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة بإلغاء حكم البراءة الصادر بحق منتج مصري، وأدانته بتهمة السب والقذف وإزعج الفنان الإماراتي حسين الجسمي، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع تغريمه 20 ألف جنيه مصري وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتعود القضية إلى ادعاء المنتج أن أغنية "أحبك" التي طرحها الجسمي عام 2018 استُخدم فيها لحن يملكه، مستندًا إلى شهادة نُسبت إلى جمعية المؤلفين والملحنين المصرية. إلا أن الجمعية أكدت رسميًا أن الشهادة مزورة، فيما أثبت تقرير فني أعدته لجنة متخصصة عدم وجود أي تشابه بين اللحنين.

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وبناءً على ذلك، قبلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة استئناف النيابة العامة، وألغت حكم البراءة، وقضت بإدانة المنتج المصري وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.

 
 


gnews

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