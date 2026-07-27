إدانة منتج مصري في قضية أغنية "أحبك" لحسين الجسمي

وتعود القضية إلى ادعاء المنتج أن أغنية "أحبك" التي طرحها الجسمي عام 2018 استُخدم فيها لحن يملكه، مستندًا إلى شهادة نُسبت إلى جمعية المؤلفين والملحنين المصرية. إلا أن الجمعية أكدت رسميًا أن الشهادة مزورة، فيما أثبت تقرير فني أعدته لجنة متخصصة عدم وجود أي تشابه بين اللحنين.
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