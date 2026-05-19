إسم الفنان عادل إمام يتصدر مواقع التواصل.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تزعم وجود خلافات داخل أسرة الفنان المصري عادل إمام بشأن ظهوره الإعلامي المرتقب، بالتزامن مع الحديث عن برنامج جديد يحمل اسم "الزعيم".





وبحسب مصادر مقربة من العائلة، فإن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل لا يعكس الواقع، ولا توجد أي خلافات داخل الأسرة حول هذا الملف.



وشددت المصادر على أن أسرة عادل إمام تفضل عدم الانجرار وراء الشائعات، وتحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن التداول الإعلامي غير الدقيق.



وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن برنامج جديد بعنوان “الزعيم”، يقدمه الإعلامي ممدوح موسى، ويتناول محطات من حياة ومسيرة الفنان الكبير، إلا أن تلك التفاصيل لم يتم تأكيدها رسميًا.





