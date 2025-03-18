إشادات واسعة بأداء محمود نصر في شخصية 'فرج' بمسلسل 'البطل'

الوكيل الإخباري- نال الفنان محمود نصر إشادة كبيرة من جمهور السوشال ميديا في الساعات الماضية بفضل أدائه المؤثر في مسلسل البطل، الذي يُعرض في الموسم الرمضاني 2025 عبر MBC وشاهد.

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يجسد نصر شخصية "فرج الدشت"، الشاب الفقير الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب ماضي والدته وظروفه الصعبة. ورغم كل تلك الصعوبات، يظل يحاول بكل جهده مساعدة أهل بلدته، ما يجعله دائمًا في موضع الضعف أمام الجميع.



أدى نصر بشكل مميز في الحلقة 17 من المسلسل، التي حملت عنوان "أقتل أو تُقتل"، حيث تجسد معاناة "فرج" بشكل عميق. في هذه الحلقة، ظهر "فرج" وهو يعاني من التعب والأرق الشديدين، إلى جانب اضطراره لحمل السلاح لأول مرة من أجل الدفاع عن أهل قريته. هذا التحدي الجديد يضيف بُعدًا إنسانيًا لشخصيته، خاصة في ظل الخوف من المجهول بعد عودته من القتال واستشهاد أحد أصدقائه.



اللافت في الحلقة كان مشهد فرج وهو يخرج مع مجموعة من الشبان للدفاع عن أهل البلدة في وجه المهاجمين، ما وضعه في موقف صعب للغاية زاد من معاناته.



تعليقات الجمهور على أداء محمود نصر كانت مليئة بالإعجاب، حيث عبّر أحدهم عبر منصة إكس قائلاً: "إبداع إبداع، ما أقدر أقول أكثر من كذا". فيما كتب آخر: "أي شو هالإبداع يا فنان، كل حلقة تتطور الشخصية أكثر ونشوف جوانبها وتحولاتها، اليوم المشهد الأخير في الحلقة كان بقمة الإبداع، خلاص فرج صار من الشخصيات المفضلة #محمود_نصر #فرج_الدشت #البطل".