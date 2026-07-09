إصابة مفاجئة في العين تثير القلق حول عودة فنان مصري للشاشة

وكشفت مصادر أن الإصابة تتطلب فترة من الراحة وتجنب التعرض للضوء، لكنها لن تؤثر في مشاريعه الفنية المقبلة، إذ أنهى تصوير مشاهده في فيلم "حدوتة" مع الفنان أحمد حلمي، كما أن موعد تصوير مسلسله الرمضاني المقبل يمنحه وقتاً كافياً للتعافي.
وكان ماجد المصري قد ظهر مؤخراً في فعاليات رياضية وفنية، من بينها حضوره مباراة مصر والأرجنتين وتكريمه في احتفالية "قادة الإنسانية" بدبي.
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