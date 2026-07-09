إصابة مفاجئة في العين تثير القلق حول عودة فنان مصري للشاشة

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الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري ماجد المصري قلق جمهوره بعد تعرضه لإصابة مفاجئة في العين، استدعت تدخلاً طبياً وخضوعه لبرنامج علاجي ومتابعة مستمرة. اضافة اعلان





وكشفت مصادر أن الإصابة تتطلب فترة من الراحة وتجنب التعرض للضوء، لكنها لن تؤثر في مشاريعه الفنية المقبلة، إذ أنهى تصوير مشاهده في فيلم "حدوتة" مع الفنان أحمد حلمي، كما أن موعد تصوير مسلسله الرمضاني المقبل يمنحه وقتاً كافياً للتعافي.



وكان ماجد المصري قد ظهر مؤخراً في فعاليات رياضية وفنية، من بينها حضوره مباراة مصر والأرجنتين وتكريمه في احتفالية "قادة الإنسانية" بدبي.





