إعلامية "الجديد" زهراء فردون تكشف تفاصيل حالتها الصحية - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت الإعلامية ومراسلة قناة "الجديد" اللبنانية زهراء فردون أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة وخطيرة استدعت نقلها إلى المستشفى.



وذكرت فردون في رسالة من داخل المستشفى: «وصلت للموت وقالوا لي حياتك على المحك، ضغطي وصل لـ3»، مشيرة إلى أنها واجهت حالة صحية حرجة بسبب مرض نادر وخطير.



وأكدت أنها بدأت بالتعافي وتجاوز مرحلة الخطر، معبرة عن أملها في العودة أقوى مما كانت.

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