إعلامي شهير في المستشفى... تعرّض لأزمة صحيّة مفاجئة

وذكرت التقارير أن شقيقه الإعلامي عمرو أديب يرافقه داخل المستشفى، حيث يتابع بشكل مباشر تطورات حالته الصحية والإجراءات الطبية المقدمة له.
ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الوعكة الصحية أو حالته الطبية.
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