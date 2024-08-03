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إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في إسطنبول

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب




 

السبت، 03-08-2024 03:48 م

 الوكيل الإخباري - قررت الشركة المظمة لحفل شيرين عبدالوهاب، الذي كان مقرراً اليوم السبت في إسطنبول إلغاءه، بسبب الظروف التي تمر بها، مع طليقها حسام حبيب.

وهذا ثاني حفل لشيرين عبد الوهاب، يلغى، بعد بيروت الذي كان مقرراً في 20 يوليو (تموز) الماضي.


وفي ظل توالي الأزمات والمشاكل، يتساءل الجمهور عن موعد عودة شيرين عبد الوهاب، إلى سالف نشاطها الغنائي بعد تعثره المطول.

 

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