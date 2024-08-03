إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في إسطنبول

وهذا ثاني حفل لشيرين عبد الوهاب، يلغى، بعد بيروت الذي كان مقرراً في 20 يوليو (تموز) الماضي.
وفي ظل توالي الأزمات والمشاكل، يتساءل الجمهور عن موعد عودة شيرين عبد الوهاب، إلى سالف نشاطها الغنائي بعد تعثره المطول.
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